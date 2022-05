Σοκ στη Μίλαν με τον Ιμπραΐμοβιτς

Λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήρθε μία είδηση να σοκάρει τη Μίλαν.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Μιλάνου ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για 7 με 8 μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η επέμβαση αυτή είναι προγραμματισμένη για τον Σουηδό φορ για να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα που έχει στον χιαστό του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2023.

Μένει λοιπόν να δούμε αν ο 40χρονος ποδοσφαιριστής θα αλλάξει την απόφασή του που έλεγε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ύστερα από αυτή την άτυχη εξέλιξη γι’ αυτόν.

Zlatan Ibrahimović won’t be available at least for the next 7-8 months after undergoing knee surgery, AC Milan announce. #ACMilan



Ibrahimović will now decide whether to continue playing football or not. Current deal expires in one month. pic.twitter.com/R9NOP0UEXs