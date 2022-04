Μίνο Ραϊόλα: Fake news ο θάνατος του - Με πέθαναν δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες

Διαψεύδεται η πληροφορία που μεταδόθηκε από σχεδόν όλα τα διεθνή μέσα ότι ο 54χρονος μεγαλοατζέντης Μίνο Ραϊόλα έφυγε από τη ζωή.

Ο στενός του συνεργάτης Χοσέ Φορτές Ροντρίγκες μιλώντας στο ολλανδικό NOS υποστήριξε ότι «ο Μίνο είναι σε κακή κατάσταση, αλλά δεν έχει πεθάνει». Ο Μίνο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη», υποστήριξε ο δόκτωρ Αλμπέρτο Ζανγκρίλο ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο «San Raffaele» του Μιλάνου, όπου νοσηλεύεται ο Ραϊόλα. Και πρόσθεσε: «Είμαι εξοργισμένος από τα τηλεφωνήματα ψευδοδημοσιογράφων που εικάζουν για τη ζωή ενός ανθρώπου που παλεύει για να επιβιώσει».

Λίγο αργότερα ήρθε η διάψευση κι απ’ τον ίδιο τον Ραϊόλα! «Με πέθαναν δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, φαίνεται ότι έχω την ικανότητα και ν’ αναστηθώ» ανέφερε σε επίσημη τοποθέτηση! «Τρέχουσα κατάσταση υγείας για όσους αναρωτιούνται: Τσαντισμένος για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες που με πέθαναν. Φαίνεται επίσης ότι έχω την ικανότητα και ν’ αναστηθώ».

Ο Μίνο Ραϊόλα τους τελευταίους μήνες έδινε μάχη για τη ζωή του με σοβαρό πρόβλημα στον πνεύμονα.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.