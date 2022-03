Η Ναόμι Οσάκα δέχτηκε bullying και ζήτησε το μικρόφωνο να μιλήσει στο κοινό

Η Ναόμι Οσάκα ηττήθηκε από την Κουντερμέτοβα, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα δέχτηκε bullying από την κερκίδα

Δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη η Ναόμι Οσάκα απέναντι στην Κουντερμέτοβα στο τουρνουά Indian Wells.

Αυτό όμως που είχε μεγαλύτερη σημασία στον αγώνα, ήταν τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η Οσάκα έμεινε πίσω στο πρώτο σετ με 3-0 και μία θεατής ακούστηκε να φωνάζει «Naomi you suck»!

Κάτι το οποίο έκανε την Γιαπωνέζα τενίστρια να δακρύσει και να εκνευριστεί.

For those who may have missed this, Naomi Osaka had to deal with some nutcase person at Indian Wells yelling “Naomi YOU SUCK!” at her before the second game of her match vs Veronika Kudermetova #BNPPO22 @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/FNJrw3099Y