ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Γνωστές έγιναν οι αρχικές επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τους Λύρατζη, Τσιγγάρα και όλους τους έμπειρους παίκτες που έχει στη διάθεσή του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο τέρμα είναι ο Πασχαλάκης, στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Βιεϊρίνια και στόπερ οι Ίνγκασον, Κρέσπο. Στα χαφ είναι επίσης ο Κούρτιτς με τον Αουγκούστο, στα άκρα οι Μπίσεσβαρ, Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Άκπομ.

Δείτε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ! / Our line-up for today’s match against PAΟΚ! #Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/rYhIXWe77b