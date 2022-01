Έξαλλος ο Μεντβέντεφ με πατέρα Τσιτσιπά. Έβαλε τις φωνές στον διαιτητή: Είσαι ηλίθιος;

Λίγο έλειψε να ξεφύγει η κατάσταση στον δεύτερο ημιτελικό του Australian Open ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Μετά το τέλος του δεύτερου σετ και την ισοφάριση (1-1) του Στέφανου Τσιτσιπά, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ “τρελάθηκε”. Ο Ρώσος τενίστας ήταν έξαλλος με τον πατέρα του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, Απόστολο, κατηγορώντας τον ότι δίνει συνεχώς συμβουλές στον γιο του, κάτι που δεν επιτρέπεται.

Ο Μεντβέντεφ έχασε τελείως τη ψυχραιμία του και τα… έβαλε με τον διαιτητή. Δεν δίστασε, μάλιστα, να πει στον “άρχοντα” της αναμέτρησης Είσαι ηλίθιος

Ο πατέρας του του μιλάει σε κάθε πόντο. Όταν σου μιλάω θα με κοιτάς. Απάντα μου. Ο πατέρα του του μιλάει σε κάθε πόντο. Είσαι ηλίθιος, ακούστηκε να λέει μεταξύ άλλων ο Ρώσος στον διαιτητή, με τη λογομαχία μεταξύ τους να είναι πολύ έντονη.

Το κοινό αποδοκίμασε τον Ρώσο, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια για να αλλάξει και να επιστρέψει στο γήπεδο για το τρίτο σετ.

MEDVEDEV BLOWS UP!



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! #AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf