Ρέφερι σφύριξε λήξη στο 85ο λεπτό και ξανά στο 89 λεπτά και 45

Για γέλια και για κλάματα ο διαιτητής Τζάνι Σικάζουε από την Ζάμπια στον αγώνα του Κόπα Αφρικα, Τυνησία - Μάλι, στην πόλη Λίμπε του Καμερούν.

Ο 42χρονος ρέφερι σφύριξε προς γενική κατάπληξη λήξη στο 85ο λεπτό και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από την πλευρά της Τυνησίας.

Κατάλαβε τη γκάφα του και συνέχισε τον αγώνα στέλνοντας τις ομάδες στα αποδυτήρια ακριβώς στο 90′ χωρίς να λάβει υπόψη επιμέρους καθυστερήσεις και δύο cooling brake.

Μετά από δέκα λεπτά υποδείχθηκε στους παίκτες να επιστρέψουν πάλι στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό έπραξε το Μάλι αλλά όχι η Τυνησία θεωρώντας παρωδία την όλη διαδικασία.

Για την Ιστορία το Μάλι με πέναλτι του Ιμπραχίμα Κονέ στο 48′ νίκησε 1- 0 στην πρεμιέρα του έκτου ομίλου. Οι Τυνήσιοι μπορούσαν να είχαν πάρει το βαθμό της ισοπαλίας, αλλά ο τερματοφύλακας Μουνκόρο κράτησε ανέπαφη την εστία του σε εκτέλεση πεναλτι του Γουαμπί Καζρί στο 77ο λεπτό.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK

— Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

megatv