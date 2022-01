Ξέσπασε ο πατέρας του Τζόκοβιτς: Ο Νόβακ είναι η Σερβία και η Σερβία είναι ο Νόβακ

Ο πατέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρτζαν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τη μητέρα του Σέρβου τενίστα, Νταϊάνα, τον αδελφό του Τζορτζ και τον θείο του Γκόραν, ξέσπασε κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας και του πρωθυπουργού της χώρας.

Θα ήθελα να πω κάτι για αυτό τον τρόπο που ζει ο γιος μου. Ο Νόβακ είναι η Σερβία και η Σερβία είναι ο Νόβακ. Έτσι πολεμούν την Σερβία και τον Νόβακ. Αυτός ο άνδρας, ο Σκοτ Μόρισον του οποίου το όνομα μιλάει από μόνο του, τόλμησε να επιτεθεί στον Νόβακ. Θέλησαν να τον ταπεινώσουν χωρίς καν αυτός να συμμετάσχει και να τον ρίξουν στα γόνατα. Και όχι μόνο αυτόν αλλά ολόκληρη τη Σερβία. Είμαστε ένας περήφανος λαός που ποτέ δεν έχει επιτεθεί σε κανένα και απλά υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας.

Αυτή είναι η περηφάνια μας και αυτό κάνει ο Νόβακ αυτή τη στιγμή με την συμπεριφορά του προς τους Αυστραλούς και τη χώρα που βρίσκεται. Οι Σέρβοι είναι περήφανοι και είμαστε περήφανοι για τον Νόβακ, τα ιδανικά του και βλέπουμε φως στο τέλος του τούνελ. Αυτή η πολιτική ολιγαρχία δεν θα περάσει σε εμάς. Αυτοί οι πολιτικοί δεν θα καταφέρουν τίποτα γιατί δεν έχει σε καμία περίπτωση να κάνει με τον αθλητισμό.

Ο Νόβακ θα κέρδιζε το Αυστραλιανό Όπεν, γιατί απλά είναι ο καλύτερος τενίστας στον κόσμο αλλά δεν γίνεται στην Αυστραλία να νομίζουν πως όλα τους ανήκουν. Ο κόσμος έχει 8 δισ. ανθρώπους και όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα από αυτούς και ο Νόβακ δείχνει πως είναι μέλος του ελεύθερου κόσμου για πάνω από 20 χρόνια. Ο Χριστός σταυρώθηκε και αυτό προσπαθούν να κάνουν στον Νόβακ, να τον σταυρώσουν. Είναι κρίμα να τα κάνουν αυτά στον Νόβακ αλλά θα τα καταφέρει όπως έχουμε κάνει όλοι μας.

Ο Νόβακ θα παλέψει όπως κάναμε και εμείς και εμείς οι Σέρβοι και όσοι είμαστε από τα Βαλκάνια λέμε ότι ο Νόβακ είχε ειδική ιατρική άδεια. Ο Νόβακ δεν νίκησε αλλά και άλλοι 26 έκαναν το ίδιο. Ο Νόβακ έδωσε τα ίδια χαρτιά όπως όλοι. Δεν υπήρξε πρόβλημα απλά ήθελαν να τον μειώσουν. Θα μπορούσε να πει απλά ότι δεν θα πήγαινε αλλά στάλθηκε στην φυλακή. Δεν είναι υπό κράτηση, είναι στη φυλακή. Του πήραν τα πάντα εκτός από το τηλέφωνό του. Δεν μπορεί να πλυθεί ή να αλλάξει. Είναι φυλακισμένος αυτών των αχρείων, ντροπή τους. Όλος ο ελεύθερος κόσμος ας σηκωθεί γιατί δεν πρόκειται για μία μάχη ανάμεσα στον Νόβακ ή την Σερβία αλλά απέναντι στον ελεύθερο κόσμο των 7 δισεκατομμυρίων, της ελευθερίας λόγου και την ελεύθερης έκφρασης. Ο Νόβακ δεν πήγε κόντρα σε κανένα νόμο. Νόβακ είμαστε μαζί σου”.

Η μητέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, Νταϊάνα δεν θέλησε να πει πολλά αλλά έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης προς τον γιο της. “Είναι δύσκολο για εμένα όλο αυτό. Κανείς δεν αξίζει αυτή την αντιμετώπιση, ειδικά ο Νόβακ. Είναι μία πολιτική κόντρα που δεν μπορεί να ελέγξει ο Νόβακ, είναι ένα σκάνδαλο. Το να τον βάζουν σε βρώμικα ξενοδοχεία, να μην έχει επαφή μαζί μας και να του συμπεριφέρονται έτσι. Είναι μία πολιτική επίθεση προς τον Νόβακ για να μην είναι ο καλύτερος που έχει υπάρξει. Είναι νικητής στα μάτια μου. Είναι ένας μαχητής που αλλάζει τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα μείνει ψυχικά δυνατός και δεν θα χάσει τα φτερά του. Θα τον στηρίζουμε και θα προσευχόμαστε γι αυτόν. Μείνε ο εαυτός σου Νόβακ”.!

Σερβικά ΜΜΕ: Τραγικές συνθήκες στο ξενοδοχείο που μένει ο Τζόκοβιτς

Το Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις στους άνδρες θα περάσει τουλάχιστον τις επόμενες 72 ώρες σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης Ο Σέρβος κρατείται σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο μένουν αιτούντες άσυλο, 5 χλμ. βόρεια του Melbourne Park, βόρεια της κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής της Μελβούρνης,

Ο Τζόκοβιτς ζήτησε από τις αυστραλιανές αρχές την άδεια να… μετακομίσει και να μείνει στο διαμέρισμα που νοικιάζουν με την υπόλοιπη ομάδα του, όμως δεν έγινε δεκτό κι έτσι θα συνεχίσει να μένει στο ξενοδοχείο στο Carlton.

Όπως μεταδίδουν Σέρβοι δημοσιογράφοι, στο δωμάτιο που διαμένει ο Τζόκοβιτς υπάρχουν κοριοί, γενικά οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες, ενώ ακόμα δεν του έχουν επιστραφεί τα πράγματά του, ούτε το πορτοφόλι του. Μάλιστα αναφέρεται και η δήλωση ενός Ιρανού μετανάστη σε κανάλι στην Αυστραλία, όπου αναφέρει ότι το φαγητό που δίνεται στον κόσμο δεν θα το έτρωγαν ούτε ζώα!

#Djokovic has been denied the request to spend his quarantine period in a rented apartment where his team is at. Still doesn't have his wallet, and his belongings are at the airport. Some bugs in his room, also.