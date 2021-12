Champions League: Επαναλαμβάνεται η κλήρωση της φάσης των 16 σήμερα στις 16:00

Την απόφαση να επαναληφθεί η κλήρωση στη φάση των «16» του Champions League μετά τα λάθη στην αρχική διαδικασία.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.