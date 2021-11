Από τα Σεπόλια στο οβάλ γραφείο τα αδέρφια Αντετοκούνμπο.

Οι πρωταθλητές NBA Μιλγουόκι Μπακς είναι καλεσμένοι στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ποζάρουν έξω από την προεδρική κατοικία με τα δαχτυλίδια τους.

Όπως είπε και ο Γιάννης και δημοσίευσε η επίσημη σελίδα του NBA στο twitter «Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο».

The Antetokounbros feeling presidential at the @WhiteHouse . pic.twitter.com/2EUoxltBbC

“From Sepolia to The Oval Office.”@Giannis_An34 and the 2021 Champion @Bucks arrive to The @WhiteHouse. pic.twitter.com/fZ05Ao0WVv