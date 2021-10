Ο Ρονάλντο άφησε με το στόμα ανοιχτό τον πάγκο του Λουξεμβούργου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε με το στόμα ανοιχτό τον πάγκο του Λουξεμβούργου στην αναμέτρηση με την εθνική Πορτογαλίας

Δεν αρκούν τα λόγια για να περιγράψει κάποιος παίκτες σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακόμα κι αυτά μοιάζουν φτωχά ενίοτε για να εξηγήσουν πώς γίνεται -ενώ βαδίζει ολοταχώς στα 37- να φαίνεται ακόμα… σούπερ ήρωας.

Αντίθετα, μπορεί να πει πολλά για την κλάση του και τον θαυμασμό που (εξακολουθεί να) προκαλεί στους αντιπάλους ένα στιγμιότυπο από το τελευταίο ματς της εθνικής Πορτογαλίας με το Λουξεμβούργο.

Εκεί όπου ο Ρονάλντο κάνει ζέσταμα ενόψει του β’ ημιχρόνου και ο φακός έχει πιάσει ΟΛΑ τα μέλη του πάγκου των φιλοξενούμενων (συν τον προπονητή Λουκ Χολτζ) να τον κοιτούν σαν… εξωγήινο την ώρα που ίπταται.

The look on their faces says it all.



36 years young, Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/y94pLaGlYL