Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκ με Αυστραλό NBAer που νοσηλεύεται με νευρική βλάβη

Ο Ασυτραλός NBAer, Άρον Μπέινς, απουσίαζε από την απονομή του ολυμπιακού χάλκινου μεταλλίου στα καγκουρό καθώς ο τραυματισμός που είχε υποστεί στα μέσα των Ολυμπιακών Αγώνων έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα σοβαρός και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έχοντας νευρικές βλάβες.



Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τον Άρον Μπέινς. Στις 30 Ιουλίου ο Αυστραλός σέντερ γλίστρησε κι έπεσε στο μπάνιο, χτυπώντας στον αυχένα και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την εθνική του ομάδα στο υπόλοιπο του Ολυμπιακού τουρνουά του μπάσκετ ανδρών.

Click4More: Ολυμπιακοί Αγώνες: Παίκτης του ΝΒΑ τραυματίστηκε στο μπάνιο και χάνει την υπόλοιπη διοργάνωση



Ο άσος των Τορόντο Ράπτορς βρισκόταν κατά τη διάρκεια των αγώνων δίπλα από τον πάγκο της ομάδας του στηρίζοντας τους συμπαίκτες του, αλλά σήμερα (7/8) μετά τη νίκη επί της Σλοβενίας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου δεν είναι ήταν εκεί για να το παραλάβει.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Αμερικανός δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, ο Αυστραλός ψηλός βρίσκεται στο νοσοκομείο, αφού έχει υποστεί σοβαρή νευρική βλάβη από τον τραυματισμό του στον αυχένα, ο οποίος είναι πιο σοβαρός απ’ ότι έδειχνε η αρχική εκτίμηση. Μάλιστα, γίνεται λόγος για πιθανή απουσία του από την δράση καθ’ όλη τη διάρκεια της ερχόμενης σεζόν.



Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck, an injury more significant than initially diagnosed, and could miss the entire 2021-22 season.

https://www.newsit.gr