Ολυμπιακοί Αγώνες-Μεντβέντεφ: Εάν πεθάνω θα είσαι υπεύθυνος

Το Ariake Tennis Park είναι ένας... φούρνος για τους τενίστες στο Τόκιο. Από την πρώτη μέρα διαμαρτύρονται για τις ακραίες συνθήκες ζέστης στις οποίες παίζουν, αλλά σήμερα τα παράπονα έχουν αυξηθεί.

Αιτία η αποχώρηση της Πάουλα Μπαντόζα, σε αναπηρική καρέκλα λόγω θερμοπληξίας, η Ισπανία έπρεπε να αποσυρθεί μετά το πρώτο σετ επειδή δεν μπορούσε να αντέξει πλέον, ενώ οι πιο επικριτικοί είναι οι Ντανίλ Μεντβέντεφ και Ντιέγκο Σβάρτσμαν σε μια ημέρα-κόλαση, όπου η θερμοκρασία είναι 31 βαθμοί και 65% υγρασία, αλλά η θερμική αίσθηση είναι κοντά στους 40.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στους «16» με τον Φάμπιο Φονίνι, ο διαιτητής ρώτησε τον Μεντβέντεφ εάν θα μπορούσε να συνεχίσει να παίζει.

«Μπορώ να τελειώσω το παιχνίδι, αλλά μπορεί να πεθάνω», απάντησε ο Ρώσος. «Αν πεθάνω, θα είσαι υπεύθυνος», είπε.

Επίσης ο Αργεντινός Ντιέγκο Σβάρτζμαν εξοργίστηκε με τις συνθήκες στις οποίες πρέπει να παίξει σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Είναι δύσκολο να παίζεις έτσι. Δεν ξέρω πόσους βαθμούς έχει, αλλά η αίσθηση είναι 40. Είναι τρελό που μας στέλνουν να παίξουμε στις 12 το μεσημέρι με περισσότερους από 40 βαθμούς ζέστης. Ότι τρία άτομα που είναι κάτω από έναν κλιματιστικό αποφασίζουν ότι πρέπει να παίξουμε έτσι, είναι τρελό.»

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw

Δεν είναι μόνο οι παίκτες του τένις δοκιμάζουν αυτή την αίσθηση της σάουνας, αλλά και ο Τύπος. Ένας δημοσιογράφος αναγκάστηκε επίσης να αφήσει το γήπεδο σε φορείο λόγω της ζέστης.

BREAKING NEWS: If I die, who's responsible?': Russia's World No 2 Daniil Medvedev snaps at the umpire and needs on-court treatment as he struggles in Tokyo's 30c heat and 79 per cent humidity - after Novak Djokovic asked for matches to be played at night pic.twitter.com/TtzWr4b38E