Η Ναόμι Οσάκα άναψε την Ολυμπιακή Φλόγα στο Τόκιο – Ο ιδιαίτερος συμβολισμός

Η Ιαπωνία έκανε την έκπληξη και από τα χέρια της Ναόμι Οσάκα, άναψε ο Βωμός στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο.

Η πρωταθλήτρια του τένις ήταν η τελευταία λαμπαδηδρόμος και από τα δικά της χέρια η Ολυμπιακή Φλόγα, που ξεκίνησε το ταξίδι της πριν περίπου ενάμιση χρόνο από την Αρχαία Ολυμπία, άναψε το Βωμό που θα καίει για όλη τη διάρκεια των Αγώνων, ως την Κυριακή 8/8.

Nα θυμίσουμε ότι η Ναόμι Οσάκα, το Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη της ΑΤΡ εξέπληξε τον κόσμο του τένις όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από το Roland Garros, μετά το πρώτο της παιχνίδι. Η 23χρονη τενίστρια αποσύρθηκε από την διοργάνωση, καθώς της επιβλήθηκε πρόστιμο και την απείλησαν με αποκλεισμό όταν αρνήθηκε να παρευρεθεί στις υποχρεωτικές συνεντεύξεις τύπου μετά τον αγώνα.

The Olympic Cauldron has been lit! @naomiosaka does the honours as the curtain rises on #Tokyo2020. #OpeningCeremony | #StrongerTogether pic.twitter.com/6bYlwnMDfh