Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα: Ποιος είναι ο MVP του Euro 2020

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα είναι μόλις 22 ετών. Σε όλους μας φαίνεται περίεργο μιας και ακούμε το όνομά του για αρκετά χρόνια. Περίπου 6 για την ακρίβεια. Γιατί από ηλικία 16 ετών και 242 ημερών άρχισε να αγωνίζεται με τα κόκκινα και τα μαύρα της Μίλαν. Είναι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο και ακόμα έχει όλη την καριέρα του μπροστά του.

Προχθές έγινε ο μόλις 2ος τερματοφύλακας που κερδίζει το βραβείο του MVP του Euro. Ο πρώτος ήταν ο Πίτερ Σμάιχελ στο θαύμα της Δανίας του 1992. Τώρα ο Ντοναρούμα έγινε ήρωας σε δυο διαδικασίες πέναλτι για την εθνική ομάδα της χώρας του, που δεν θα μπορούσε να δοθεί αλλού.

Γεννήθηκε στη Νάπολι. Τον διεκδίκησαν πολλές ομάδες αλλά εκείνος επέλεξε την αγαπημένη του Μίλαν. Η αρχή ήταν δύσκολη. Σκέφτηκε να τα παρατήσει. Του έδωσε κίνητρο η αγάπη του για την ομάδα και κάποια στιγμή, δυο τραυματισμοί του έδωσαν θέση βασικού για λίγο.

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς του έδωσε μόνιμη θέση κάτω από τα γκολπόστ των Ροσονέρι. Ο Ντοναρούμα έδειξε από την αρχή κάτι που δύσκολα συναντάς σε ένα παιδί που ακόμα δεν έχει κλείσει τα 17: ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Αυτά τα δυο χαρακτηριστικά του ήταν που τον καθιέρωσαν. Αυτά φάνηκαν και στο Euro. Τις φορές που απέκρουσε τα πέναλτι, σηκώθηκε ψύχραιμα και περπάτησε ατάραχος, λες και δεν είχε γίνει τίποτα. Για τον Τζιτζί, τον διάδοχο ενός άλλου Τζιτζί, του Τζιτζί Μπουφόν, μόνο η επιτυχία είναι αποδεκτή.

Στην πρώτη ανανέωση με τη Μιλάν ζήτησε πολλά περισσότερα από όσα νόμιζαν όλοι ότι δικαιούται. Κι όμως, εκείνος και ο μάνατζερ του Μίνο Ραϊόλα ήξεραν. Τα άξιζε με το παραπάνω. Η Πάρι τώρα του πρόσφερε 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και 50 συνολικά για να μετακομίσει στο Παρίσι. Τα 7 εκατομμύρια τον χρόνο της Μίλαν φάνηκαν λίγα και στον ίδιο και στον Ραϊόλα. Του χρόνου ο Ντοναρούμα θα αλλάξει ομάδα.

Οι περισσότεροι πίστευαν πως θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι γι’ αυτόν. Πώς η αλλαγή αυτή με τον τρόπο που έγινε θα τον είχε επηρεάσει ψυχολογικά. Όπως είδαμε όλοι, ο Ντοναρούμα απέδειξε στο γήπεδο πως είναι ένας από τους κορυφαίους του κόσμου και σίγουρα ο κορυφαίος στην ηλικία του.

Gianluigi Donnarumma, born in 1999. He has 290 caps (!) as professional player between AC Milan and Italy.



He’s a new PSG player as free agent. Medical already completed, contract signed until 2026. Announcement after Euros.



He’ll stay at PSG - loan never been considered. pic.twitter.com/nxutdVGINw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2021

Το μέλλον είναι όλο δικό του. Έχει όλα τα προσόντα να γίνει ο κορυφαίος στον κόσμο και να πάρει πολλούς ακόμα τίτλους με τις ομάδες που αγωνίζεται αλλά και με την εθνική Ιταλίας. Κανένας Ιταλός δεν θα πίστεψε ότι δεν θα βρεθεί διάδοχος του Μπουφόν. Έχουν παράδοση σε τερματοφύλακες. Ωστόσο μάλλον λίγοι περίμεναν ότι θα εμφανιστεί τόσο γρήγορα κάποιος που έχει τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει. Το μόνο που έχει να κάνει είναι αυτό που κάνει ήδη: να μη δίνει σημασία σε όσους τον κατηγορούν ως φιλοχρήματο και να μιλάει στο γήπεδο…

Gianluigi Donnarumma collects his Player of the Tournament trophy pic.twitter.com/iQpO1GE6Au — ESPN (@espn) July 11, 2021