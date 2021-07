Euro 2020: Ρατσιστικά μηνύματα λόγω των χαμένων πέναλτι. Η απάντηση της ομοσπονδίας

Ο τελικός του Euro 2020 και η ήττα της Αγγλίας από την Ιταλία απέδειξε για άλλη μια φορά αυτό που όλοι ξέρουμε και φυσικά ισχύει και στον αθλητισμό: η βλακεία είναι ανίκητη.

Η εικόνα του Σακά, του ενός από τους τρεις παίκτες της Αγγλίας που έχασαν τα πέναλτι στον τελικό του Euro 2020 κόντρα στην Ιταλία, να κλαίει για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ράγισε καρδιές το βράδυ της Κυριακής. Κι όμως, κάποιοι εξαπέλυσαν εναντίον του (αλλά και κατά των Ράσφορντ και Σάντσο) ρατσιστικές επιθέσεις.

Όλοι παίκτες της Αγγλίας «έπεσαν πάνω» στους τρεις συμπαίκτες τους, μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι, για να τους παρηγορήσουν για τις χαμένες προσπάθειες.

Λίγο μετά το τέλος του τελικού, τα social media «ξεχείλισαν» ξανά… βλακεία, με τους Σακά, Ράσφορντ και Σάντσο να γίνονται δέκτες υβριστικών μηνυμάτων μόνο και μόνο εξαιτίας τους χρώματος που έχει το δέρμα τους!

Ήδη, η αστυνομία κάνει έρευνα για τους ρατσιστές που τα έβαλαν με τους τρεις διεθνείς παίκτες. Τα όσα γράφτηκαν από κάποιους που θεωρούν εαυτούς ανώτερους όλων αλλά μόνο κατώτεροι είναι, μόνο οργή προκαλούν.

Οι λογαριασμοί των τριών παικτών στο Instagram και το Twitter γέμισαν ρατσιστικά και εμετικά μηνύματα, με emojis προσβλητικά (μαϊμούδες και μπανάνες). «Γύρνα στη Νιγηρία», «Φύγε από τη χώρα μου», «Πάρε τη μπανάνα», «Έρχεται στη Ρώμη! Γαμ@@@@ αράπη» είναι μερικά από τα μηνύματα που ανεγκέφαλοι έστειλαν στον 19χρονο Μπουκάγιο Σακά.

Μόνο που δεν ήταν μόνο αυτά.

«Η Ιταλία και η Αργεντινή δεν έχουν αράπηδες στις ομάδες τους και οι δυο κέρδισαν τρόπαια. Αυτό είναι ένα μάθημα να μάθουμε, να μη βάζουμε μαϊμούδες σε ανθρώπινα παιχνίδια» έγραψε κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του άνθρωπο…

Ένας άλλος, ομοϊδεάτης του, έγραψε: «Οι ξένοι είναι ηλίθιοι». Προφανώς δεν ήξερε πως ο Σακά όχι μόνο δεν είναι ξένος αλλά έχει γεννηθεί στο δυτικό Λονδίνο…

«Γνωρίζουμε για προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια στα social media κατά παικτών μετά τον τελικό του Euro 2020. Αυτή η κακοποίηση είναι απαράδεκτη, δεν θα γίνει ανεκτή και θα ερευνηθεί» ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας από την πλευρά της όχι μόνο καταδίκασε τις επιθέσεις αλλά διεμήνυσε ότι οι ρατσιστές δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο γήπεδο. «Η Ομοσπονδία καταδικάζει σθεναρά όλες τις μορφές διακρίσεων και τρομάζει από τον ρατσισμό ενάντια σε κάποιους από τους παίκτες μας.

Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι πως οποιοσδήποτε πίσω από τέτοιες αηδιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ευπρόσδεκτος στο να ακολουθεί την ομάδα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους παίκτες που επηρεάζομαι και θα ζητήσουμε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για οποιονδήποτε υπεύθυνο» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, καλώντας την κυβέρνηση αλλά και τις εταιρίες των social media να αναλάβουν δράση με τη σειρά τους.

They need our support now more than ever.

Heads up, lads. We are all behind you @Sanchooo10 @BukayoSaka87 @MarcusRashford pic.twitter.com/fcWkHPnMm8