Μαρία Σάκκαρη: Υποκλίθηκε το Roland Garros στην Ελληνίδα πολεμίστρια

Χρειάστηκε το ματς της χρονιάς και μία απίστευτη μάχη σχεδόν 3,5 ωρών για να σταματήσει η ξέφρενη πορεία του τυφώνα Σάκκαρη στο φετινό Roland Garros, με τους ίδιους τους διοργανωτές να υποκλίνονται στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Η Μαρία έγραψε ιστορία για την Ελλάδα ήδη με την πρόκρισή της στα ημιτελικά του φημισμένου γαλλικού Γκραν Σλαμ, αλλά η “μονομαχία” της και σε αυτόν κόντρα στην Κρεϊτσίκοβα θα μείνει αξέχαστη.

Είναι χαρακτηριστικές οι αναρτήσεις του Roland Garros στο twitter μετά το τέλος του αγώνα, όπου γίνεται λόγος για την “πολεμίστρια” Σάκκαρη, ενώ την αποχαιρετούν με την ατάκα “απίστευτα πράγματα, Μαρία”.

Salute for Sakkari Unbelievable stuff, Maria! #RolandGarros pic.twitter.com/xwJEswilMG

3 hours and 18 minutes



Take a rest, you've earned it @BKrejcikova#RolandGarros pic.twitter.com/eAMoJ89wWn