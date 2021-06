Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής - Έφυγες όπως ήρθες, αφήνοντας μας άφωνους

Νεκρός ο 20χρονος Σέιντ Βίζιν, πρώην παίκτης των ακαδημιών ποδοσφαίρου της Μίλαν

«Σήμερα, έφυγες όπως ήρθες, αφήνοντας μας άφωνους. Θα μείνεις για πάντα στις καρδιές μας, επειδή οι δεσμοί που κάνουμε με αυτούς που δεν ζητούν τίποτα ως ανταπόδοση είναι παντοτινοί» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστά.



Όπως μεταδίδουν ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Βίζιν ήταν πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής από την Αιθιοπία. Παιδί ακόμα, μετακόμισε στην Ιταλία, οπότε και τον υιοθέτησε μια οικογένεια. Ο νεαρός εντάχθηκε στις ακαδημίες των «ροσονέρι» και ήταν συγκάτοικος με τον Τζίτζιο Ντοναρούμα.

Ο παίκτης έπαιξε και στην Μπενεβέντο όμως το 2016 αποσύρθηκε και επέστρεψε σπίτι του στην Καμπάνια όπου έπαιζε στην ομάδα 5x5 Ατλέτικο Βιτάλικα, που έκανε γνωστή και την είδηση του θανάτου του.

Former #ACMilan Primavera player Seid Visin found dead in his home aged 20



We at SempreMilan would like to extend our sincere condolences to Visin's close friends and family. May he Rest in Peace.https://t.co/joBEEnsfL6 #SempreMilan

— SempreMilan (@SempreMilanCom) June 4, 2021

Shock nel mondo del calcio: è morto Seid #Visin, ex promessa di #Milan e #Benevento



Il talento etiope si è ritirato nel 2017 per dedicarsi al calcio a 5: è stato compagno di stanza di Donnarumma in rossonero

RIP pic.twitter.com/zfYVkVDU2H

— Calciomercatoweb.it (@cmercatoweb) June 4, 2021