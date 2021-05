Με Παπασταθόπουλο η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό Κυπέλλου

ΟΣωκράτης Παπασταθόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς για τον τελικό Κυπέλλου. Ως εκ τούτου, ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε τον έμπειρο αμυντικό στην αποστολή της ομάδας για τη σαββατιάτικη (22/5) αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Η προετοιμασία των Πειραιωτών ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Παρασκευής (21/5) δίχως να προκύψουν προβλήματα και εκπλήξεις. Ο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία συμπεριέλαβε όλους τους διαθέσιμους παίκτες, 27 στο σύνολο! Επί της ουσίας, ο μοναδικός απών είναι ο τραυματίας Μπα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζεται από τους: Σα, Κρίστινσον, Τζολάκη, Καραργύρη, Λαλά, Ντρέγκερ, Ανδρούτσο, Σεμέδο, Παπασταθόπουλο, Καλογερόπουλο, Παπαδόπουλο, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλή, Εμβιλά, Μπουχαλάκη, Καμαρά, Τιάγκο Σίλβα, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρα, Βρουσάι, Φορτούνη, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. #Olympiacos #GreekCup #Final #Football #FootballGame​ #SquadList pic.twitter.com/o8VJJEm5xw