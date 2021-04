European Super League: Οργή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για την ανταρσία των 12

Το γεγονός ότι οι πλούσιοι του ποδοσφαίρου αποφάσισαν να κάνουν αντάρτικο και να δημιουργήσουν τη δική τους λίγκα, την European Super League έχει ξεσηκώσει μεγάλη θύελλα αντιδράσεων στον φίλαθλο κόσμο.

Το εν λόγω εγχείρημα προσανατολίζεται στα αμερικάνικα πρότυπα και σε αυτό συμφώνησε η «ελίτ» των ευρωπαϊκών συλλόγων να συμμετέχει: Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπογράψει καμία γαλλική ή γερμανική ομάδα.

Η UEFA ως αντίδραση απειλεί αυτές τις ομάδες με άμεσο αποκλεισμό ενώ η FIFA από την άλλη κρατά μία πιο χαλαρή στάση, αλλά είναι με την πλευρά της UEFA διότι δεν έχει κέρδος από το αντάρτικο και δεν είναι και ορθόν να υπάρχουν διοργανώσεις πέραν των βασικών δομών του αθλήματος.

Πέρεθ: «Εως το 2024 θα έχουμε πεθάνει»

Δεν ανησυχούν τον Φλορεντίνο Πέρεθ τα τελεσίγραφα από UEFA και FIFA. Την απειλή αποκλεισμού από τις διεθνείς διοργανώσεις εθνικών ομάδων, των ποδοσφαιριστών που θα μετάσχουν στην ευρωπαϊκή Super League, επανέλαβε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αλλά ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και της ευρωπαϊκής Super League επιμένει στο σχεδιασμό και επιτίθεται στη διοίκηση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας:



«Απειλεί τους παίκτες, αλλά πρέπει να είναι ήρεμοι γιατί τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Η UEFA δεν έχει καλό προφίλ, αυτοί που έχουν μονοπώλια πρέπει να είναι διαφανείς. Δεν είναι δυνατόν όλοι να ξέρουν ποιος είναι ο δικός μου μισθός, πόσα παίρνει ο ΛεΜπρον Τζέιμς και κανείς πόσα παίρνει ο πρόεδρος της UEFA. Ο πρόεδρος της UEFA δεν μπορεί να προσβάλλει τον Ανιέλι», τόνισε ο Ισπανός επιχειρηματίας και συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος:

«Πρέπει να καταλάβουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως δέκα χρόνια πριν. Πρέπει να υπάρξει διάλογος. Λένε ότι το νέο Τσάμπιονς Λιγκ θα ξεκινήσει το 2024, αλλά έως τότε θα έχουμε πεθάνει! Αυτοί πιστεύουν ότι οι θεσμοί είναι δικοί τους αλλά δεν είναι. Δεν πρόκειται να μας πετάξουν ούτε από το Τσάμπιονς Λιγκ ούτε από το πρωτάθλημα, είμαστε πλήρως ασφαλείς. Αυτές οι ομάδες αντιπροσωπεύουν 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Θα υπάρχει VAR στην Super League, financial fair play και σταθερότητα για τις ομάδες, οι διαιτητές θα επιλεγούν με επαγγελματικά κριτήρια».



Για το πως προέκυψε η ιδέα του νέου αυτού πρωταθλήματος ο Πέρεθ δήλωσε: «Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο όπως στο μπάσκετ. Όταν δεν έχεις άλλο έσοδο από το τηλεοπτικό, η λύση είναι να δίνεις πιο ελκυστικούς αγώνες. Έτσι, αντί για το Τσάμπιονς Λιγκ θα έχουμε την Superleague για να μειώσουμε τη ζημιά. Οι ομάδες έχουν χάσει 5 δισ. Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης τα δύο τελευταία χρόνια έχει 400 εκατομμύρια ευρώ. Περνάμε μία πολύ δύσκολη στιγμή. Το ποδόσφαιρο πρέπει να εξελιχθεί, όπως οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι και οι νοοτροπίες.»



Ζαλίζουν τα χρήματα

Από τις πληροφορίες που αντλούν τα διεθνή ΜΜΕ από τη European Super League, αλλά και από τις ανακοινώσεις των τελευταίων ωρών, προέκυψαν κάποια ποσά που καθιστούν άκρως ελκυστικό το νέο προϊόν για τα 12+3 ιδρυτικά μέλη.

Ως ιδρυτικό κεφάλαιο, κάθε σύλλογος καλείται να εισφέρει 2.000.000, που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 8.000.000, δηλαδή ένα ποσό που σε καμία περίπτωση δεν είναι απαγορευτικό για τα συγκεκριμένα super clubs. Όταν το πράξουν, τότε έχει λαμβάνειν… δισεκατομμύρια.

Ήδη σε ανακοίνωσή της η European Super League γνωστοποίησε ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 4.000.000.000, χωρίς να κατονομάσει την πηγή της. Τα ρεπορτάζ των ημερών ήθελαν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα JP Morgan πίσω από τη χρηματοδότηση, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο αμερικανικός κολοσσός το πρωί της Δευτέρας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.



Στην ιδρυτική διακήρυξή της η European Super League ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει το ποσό των 3.500.000.000 στα 12+3 ιδρυτικά μέλη της με την υπογραφή της συμφωνίας ένταξης στον οργανισμό. Κάθε σύλλογος θα εισπράξει μάξιμουμ 350.000.000 από αυτά τα χρήματα, με την προϋπόθεση να τα χρησιμοποιήσει σε υποδομές, αναπτυξιακά προγράμματα, ακαδημίες ή για να αμβλύνει τον αντίκτυπο της πανδημίας και όχι για λειτουργικά έξοδα όπως μεταγραφές και συμβόλαια ποδοσφαιριστών.

Αυτά τα χρήματα παίζουν το ρόλο… πριμ υπογραφής και δεν είναι τα πάγια έσοδα στα οποία προσβλέπουν οι σύλλογοι της European Super League. Συνολικά, οι δεσμεύσεις του νεοσύστατου φορέα και των χρηματοδοτών του κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10.000.000.000 για κάθε σύλλογο σε βάθος χρόνου. Ο χρονικός ορίζοντας δεν έχει προσδιοριστεί επισήμως, όμως τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για 23 χρόνια.

Υπολογίζεται ότι θα κερδίζει περίπου 180.000.000 ετησίως για τους 18 αγώνες του στη φάση των ομίλων, ενώ αν φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, θα εισπράττει περίπου 30.000.000 παραπάνω, σύμφωνα με διαρροές που υπάρχουν.

Για να γίνει κατανοητή η σύγκριση με το τι ισχύει τώρα στο Champions League, στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της UEFA, για το 2018-2019, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Λίβερπουλ εισέπραξε 111.099.000 για τον θρίαμβό της, δηλαδή περίπου τα μισά χρήματα σε σχέση με αυτά που θα κέρδιζε αν κατακτούσε το αντίστοιχο τρόπαιο στη European Super League.

