Australian Open: Βασιλιάς στην Μελβούρνη ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κάθε λόγο για να νιώθει σαν στο σπίτι του στη Μελβούρνη. Ο Σέρβος τενίστας, νούμερο 1 στον κόσμο, κατατρόπωσε τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-0 σετ (7-5, 6-2, 6-2) στον τελικό και κατέκτησε το Australian Open για ένατη φορά στην καριέρα του σε ισάριθμους τελικούς.

Ο Τζόκοβιτς έφτασε τους 18 τίτλους Grand Slam στην καριέρα του και απέχει δύο ακόμη από τους έτερους θρύλους του λεγόμενου Big 3, Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ που έχουν από 20. Ο Μεντβέντεφ, No 4 στον κόσμο και εκ των εκλεκτών της νέας γενιάς στο τένις, ήταν αήττητος επί 20 σερί αγώνες αλλά στο κρισιμότερο ματς για τον πρώτο τίτλο του Grand Slam στη δεύτερη απόπειρα (είχε φτάσει και στον τελικό του US Open 2019, οπότε ηττήθηκε από τον Ναδάλ) λύγισε μπροστά στον θρύλο Τζόκοβιτς, ο οποίος απέδειξε ότι η επόμενη γενιά των τενιστών, μεταξύ των οποίων και Στέφανος Τσιτσιπάς, έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα Grand Slam.

The moment @DjokerNole claims his 9th #AusOpen title. #AO2021 pic.twitter.com/2sQVBGF0Wv

A bond that will never be broken @DjokerNole x @RodLaverArena #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/GH3mSr65dT