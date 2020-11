Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Οι παίκτες του Ολυμπιακού που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκός.

Έχοντας αρκετές απουσίες στο ρόστερ του, ο Πέδρο Μαρτίνς καλείται να παρατάξει τον Ολυμπιακό στο αποψινό ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ελ Αραμπί, Χασάν, Βαλμπουενά και Χολέμπας, ενώ και Μπρούμα έχει ενοχλήσεις και αναμένεται να μην αγωνιστεί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Σα, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Σισέ, Ραφίνια, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Φορτούνης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos FC is powered by @Stoiximan ! #Olympiacos #Slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/DyXjb3FGV4