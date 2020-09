Η Σαπεκοένσε που χτυπήθηκε ανελέητα από τη μοίρα πήρε το πρωτάθλημα της περιφέρειάς της

Είναι ένας από τους συλλόγους στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού, που η μοίρα χτύπησε ανελέητα. Πριν από περίπου 4 χρόνια το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Σαπεκοένσε στη Μεντεγίν στοίχισε τη ζωή σε 71 από τους 77 επιβαίνοντες. Από τότε ξεκίνησε μια πτωτική πορεία, φτάνοντας κοντά στη διάλυση.



Ωστόσο, η «Σάπε» έχει μάθει να αντεπεξέρχεται, κάτι που αποδεικνύει η κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιφέρειας στην οποία αγωνίζεται, της Σάντα Καταρίνα.



Η ομάδα με τα πράσινα, που αγωνίζεται στη Β' κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, επικράτησε στον τελικό της Καταρινένσε 1 με 2-0 επί της Μπρούσκε, για να πάρει τον τίτλο που είχε βάλει στην τροπαιοθήκη της και το 2016.



Μάλιστα, το τρόπαιο σήκωσε ο Άλαν Ρούσελ που ήταν εκ των τριών ανδρών που επιβίωσαν από το δυστύχημα του 2016...

Nearly four years ago, 19 Chapecoense players were killed in a tragic plane crash.



This weekend, they won their state championship with the trophy being lifted by Alan Ruschel, one of six survivors. Neto, another survivor, is their manager pic.twitter.com/QB13jRQ4fX