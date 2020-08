Με τον Τσιμίκα για ψώνια ο Σαλάχ στην Αθήνα

Ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται στη χώρα μας αυτές τις ημέρες για να απολαύσει καλοκαιρινές του διακοπές και όπως φαίνεται απέκτησε νέο κολλητό ο οποίος ακούει φυσικά στο όνομα Κώστας Τσιμίκας!

Ο ίδιος ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής μάλιστα, ανέβασε στα social media μία φωτογραφία του με τον Τσιμίκα, στην οποία κι έχουν βγει για ψώνια στην ελληνική πρωτεύουσα, κάνοντας λόγο για τον… νέο κολλητό του. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε “Δεν μου λείπεις Λόβρεν”, για τον πρώην κολλητό του στη Λίβερπουλ, μετά τη συνύπαρξή του με τον Τσιμίκα, κάνοντας πλάκα στον Κροάτη αμυντικό, ο οποίος και αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Κλοπ.

Mo Salah with new signing Kostas Tsimikas, and a message for @Dejan06Lovren! #lfclive [ig] pic.twitter.com/BJxjcmsnc8