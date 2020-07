Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση όλο νόημα μετά τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε

Στα παρκέ επέστρεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο διεθνής σταρ του ΝΒΑ δεν παρέλειψε να μοιραστεί την χαρά του με τους θαυμαστές του, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες.

Μια ανάρτηση με νόημα και ενδεχομένως διαφορετικούς παραλήπτες, στην οποία ο Έλληνας μπασκετμπολίστας έγραψε στη λεζάντα: "χρησιμοποίησε το χαμόγελό σου για να αλλάξεις τον κόσμο, μην αφήσεις τον κόσμο να αλλάξει το χαμόγελό σου". Χθες, υπενθυμίζεται ότι προκλήθηκε σάλος στα social media και όχι μόνο, με τα ρατσιστικά σχόλια του καθηγητή του ΕΚΠΑ και υπευθύνου για την εκπαίδευση προσφύγων Κωνσταντίνου Καλέμη κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Kωνσταντίνος Καλέμης σχολιάζοντας ανάρτηση με τις δηλώσεις του Γιάννη σχετικά με τον ρατσισμό που βίωσε ο ίδιος και η οικογένειά του στη χώρα μας, προέβη σε απαράδεκτους και χυδαίους χαρακτηρισμούς εναντίον του. Μεταξύ άλλων αποκαλεί τον άσο των Μιλγουόκι Μπακς "μαϊμού" και "αράπη". Αξίζει να σημειωθεί ότι λογαριασμός από τον οποίο έγιναν τα συγκεκριμένα ρατσιστικά σχόλια έχει «κατέβει» από το Twitter.

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile. pic.twitter.com/WbNJzvOefO