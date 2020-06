Ο Παναθηναϊκός έστειλε και το δικό του ισχυρό μήνυμα κατά του ρατσισμού

Ακολουθώντας τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, ο Παναθηναϊκός έστειλε και το δικό του, πολύ ισχυρό μήνυμα κατά του ρατσισμού, με σύνθημα το we can’t breathe!



Η προ ημερών δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα οργής κι αντιρατσιστικών αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο.



Στις κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού που ξεκίνησαν και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη, πήρε μέρος την Τετάρτη (03/06) κι ο Παναθηναϊκός, με μία κίνηση παρόμοια με τις αντίστοιχες «αντιδράσεις» των Λίβερπουλ, Τσέλσι και Ρόμα.



Συγκεκριμένα, οι Κουρμπέλης, Διούδης, Κολοβός, Αγιούμπ, Καμπετσής, Αθανασακόπουλος, Θεοχάρης, Μπεκ, Χατζηγιοβάνης, Μπουζούκης, Ινσούα, έχοντας τον -αφρικανικής καταγωγής- Κριστιάν Κονάν στο κέντρο, φωτογραφήθηκαν γονατιστοί (κρατώντας τις κατάλληλες αποστάσεις), με μπλουζάκια που έγραφαν «I can’t breathe».



Εν συνεχεία κράτησαν στα χέρια τους ένα πανό το οποίο έγραφε «we can't breathe» κι έστειλαν με αυτό τον τρόπο το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού.



Από την πλευρά της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή της στα social media, έγραψε: «Together we are stronger. All against racism. Enough is enough (Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Όλοι ενωμένοι κατά του ρατσισμού. Φτάνει.)»