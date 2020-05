Ποδοσφαιριστής της Σάλκε έπαιξε με περιβραχιόνιο στη μνήμη του George Floyd

Ο Αμερικανός μέσος Γουέστον ΜακΚένι έστειλε μήνυμα για δικαιοσύνη μέσα από το παιχνίδι της Σάλκε κόντρα στην Βέρντερ, για την Bundesliga



Με περιβραχιόνιο στο αριστερό του μπράτσο στη μνήμη του αφροαμερικανού George Floyd, αγωνίστηκε ο Αμερικανός μέσος της Σάλκε Γουέστον ΜακΚένι, στον αγώνα της Bundesliga κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης.



Ο ΜακΚένι έγραψε «Justice for George» στο περιβραχιόνιο για τον George Floyd που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη από αστυνομικό και χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στείλει το δικό του μήνυμα στα πέρατα του κόσμου.



«Χρησιμοποιώ αυτή την πλατφόρμα για να ρίξω για λίγο την προσοχή όλων σε ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και καιρό. Πρέπει να υπερασπιστούμε όσα πιστεύουμε και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ακουστούμε», έγραψε ο Αμερικανός στο twitter.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx