Κορονοϊός: Η UEFA ανακοίνωσε αναβολή των τελικών Champions League και Europa League

Στην απόφαση να αναβληθούν οι τελικοί του Champions League ανδρών και γυναικών αλλά και του Europa League, που ήταν προγραμματισμένοι τον προσεχή Μάιο, έφτασε σήμερα η UEFA, εξαιτίας του κορωνοϊού που πλήττει όλη την Ευρώπη κι όχι μόνο.

Έτσι, τόσο ο τελικός του Champions League που θα γινοταν στις 30 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης, όσο και το τελευταίο παιχνιδι του φετινού Europa League το οποίο είχε προγραμματιστεί να διεξαχθει τρεις μέρες νωρίτερα, στις 27 Μαΐου, στο Γκντανσκ της Πολωνίας δεν θα γίνουν, σε αυτή την φάση.

Το ίδιο ισχύει και για την μεγάλη αναμέτρηση του Champions League γυναικών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν έχουν παρθεί αποφάσεις αναφορικά με το πότε θα γίνουν τα τρία αυτά παιχνίδια, σύμφωνα με το sport-fm.gr.

Επισημαίνοντας πάντως πως αυτό θα γίνει μετά από την εξέταση που θα υπάρξει από τους αρμόδιους στις διαθέσιμες ημερομηνίες στο φετινό αγωνιστικό καλεντάρι, προεξέχοντος του προέδρου, Αλεξάντερ Τσεφεριν.

