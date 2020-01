Το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ κάνει κύκλους προτού πέσει. Βίντεο-ντοκουμέντο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ έχει δημοσιεύσει ένας χρήστης του Twitter και έχει καταφέρει να γίνει viral στα social media αλλά και στα περισσότερα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον χρήστη που τράβηξε το βίντεο, είναι εικόνες από τους κύκλους που έκανε το ελικόπτερο για 15 λεπτά λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος.

Το βίντεο που έχει τραβήξει και «ανεβάσει» ο χρήστης του twitter @theironlydreams δείχνει το ελικόπτερο να πετάει πάνω από το σπίτι στο Glendale νωρίς την Κυριακή. Ο ίδιος κατέγραψε το ελικόπτερο επειδή έκανε «πολύ θόρυβο» και έδειχνε να «πραγματοποιεί έναν επιθετικό κυκλικό ελιγμό» σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ως πληροφορίες σε διάφορα ΜΜΕ.

«Δυστυχώς σήμερα το πρωί δεν συνειδητοποίησα ότι βιντεοσκοπώ το ελικόπτερο του Κόμπε Μπράιαντ, την κόρη του και άλλους 31 λεπτά πριν τη συντριβή», αναφέρει ο χρήστης του twitter, ο οποίος βιντεοσκόπησε το ελικόπτερο από το σπίτι του. Το βίντεο να έχει προβληθεί πάνω από 25.000 φορές.

Το σπίτι του χρήστη του twitter που ανέβασε έχει επιβεβαιωθεί πως βρίσκεται στο σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου, σύμφωνα με την εκπομπή Today.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv