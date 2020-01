Νεκρός ο Κόμπι Μπράιαντ: Παγκόσμιο σοκ. Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Σοκαρισμένος ο πλανήτης από την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ έπειτα από πτώση ελικοπτέρου.



Ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών μετά την πτώση του προσωπικού του ελικοπτέρου. Νεκρά είναι άλλα τέσσερα άτομα που ήταν μαζί του, ενώ ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου.



Το ESPN δυστυχώς επιβεβαίωσε πως ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή.



Το κορυφαίο αμερικανικό δίκτυο επιβεβαίωσε την δυσάρεστη είδηση για τον θρύλο του ΝΒΑ.



«Ο Κόμπι είναι νεκρός ύστερα από πτώση του ελικοπτέρου του» αναφέρει το ESPN.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.