Μπαρτσελόνα: «Γ@μ@σ@@ και φύγε!». Την αποπομπή Βαλβέρδε ζητούν οι οπαδοί μετά το νέο αποκλεισμό

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ξανά ο Ερνέστο Βαλβέρδε, μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο ισπανικό Σούπερ Καπ, με οπαδούς της ομάδας του να ζητούν την απομάκρυνσή του.

Ο Βάσκος τεχνικός αποδοκιμάστηκε τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους «ροχιμπλάνκος», με κάποιους να τον βρίζουν κιόλας κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.

«Γ@μ@σ@@ και φύγε!», φώναζαν στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, για τον οποίο έχει γίνει χαμός και στα social media.

Παράλληλα, το hastag «ValverdeOut» (Βαλβέρδε έξω) επανήλθε στα κορυφαία της Ισπανίας, με πολλούς φίλους των μπλαουγκράνα να τον… τρολάρουν στο twitter.

Fans screaming “F*ck Valverde” and “Valverde out” as the team bus arrives back to the hotel pic.twitter.com/5KaAnKDdCu