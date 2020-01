Ο Τσιτσιπάς πέταξε τη ρακέτα του και χτύπησε κατά λάθος τον πατέρα του

Σε αγώνα για το ATP cup με αντίπαλο τον Νικ Κύργιο, έχασε στο ταί μπρέικ το πρώτο σετ και αυτό τον έβγαλε εκτός εαυτού.

Χτύπησε τη ρακέτα του με δύναμη στο ταρτάν και στη συνέχεια πήγε στον πάγκο όπου καθόταν ο προπονητής και πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, και χωρίς να ηρεμήσει ξαναχτύπησε τη ρακέτα η οποία βρήκε κατά λάθος τον πατέρα του στο δεξί του, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει σοβαρά.

Μάλιστα ο Τσιτσιπάς ήταν τόσο νευριασμένος που οι κινήσεις του έκαναν τη μητέρα του Τζούλια να σηκωθεί από τις κερκίδες και να του κάνει παρατηρήσεις να ηρεμήσει

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport pic.twitter.com/QDLgJlbrOh