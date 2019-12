Γενέθλια Αντετοκούνμπο με αποθέωση στο παρκέ και 14η σερί νίκη των Bucks

Ακάθεκτοι συνεχίζουν οι Bucks, που σημείωσαν ακόμα μια νίκη - την 14η συνεχόμενη - αυτή τη φορά απέναντι στους Clippers, με 119-91, έχοντας και πάλι σε μεγάλη φόρμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak», σημείωσε 27 πόντους (10/16 διπ., 1/4 τρ., 4/6 διπ.), ενώ με τα 11 ριμπάουντ που πήρε έκανε και double - double. Επίσης, έδωσε και 4 ασίστ. Ο Khris Middleton τον ακολούθησε με 17 πόντους και πιο πίσω έμεινε ο Ersan İlyasova, αλλά και ο Pat Connaughton με 13 πόντους.

Ο αγώνας είχε χαρακτήρα πάρτι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε τα γενέθλιά του με τους φιλάθλους των Bucks να του τραγουδούν το «Happy Birthday» και τον ίδιο να ενθουσιάζεται!

Συνολικά περισσότεροι από 17.500 φίλοι των Bucks ευχήθηκαν «Happy Birthday» στον Αντετοκούνμπο με τον Έλληνα άσο να το χαίρεται με την ψυχή του και να το διασκεδάζει σαν μικρό παιδί!

The best from Giannis on his birthday:



27 PTS | 11 REB | 4 AST | 55% FG pic.twitter.com/IAXuWHkYMM