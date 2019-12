Ο Μέσι κέρδισε την έκτη του Χρυσή Μπάλα. Τρίτη θέση για τον Ρονάλντο

Ο πλανήτης υποκλίθηκε για μια ακόμα φορά στον τεράστιο Λιονέλ Μέσι! ΄



Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα κατέκτησε για 6η φορά στην καριέρα του την «Χρυσή Μπάλα» και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει στην τροπαιοθήκη του το συγκεκριμένο βραβείο 6 φορές, ενώ ο… αντίπαλός του, Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει 5 τρόπαια στην συλλογή του.



Ο Αργεντίνος σταρ της Μπαρτσελόνα άφησε στη δεύτερη θέση τον Φίρχιλ φαν Ντάικ της Λίβερπουλ.



Την περσινή χρονιά, ο Μέσι κέρδισε το ισπανικό πρωτάθλημα με την ομάδα του, ενώ – σε επίπεδο εθνικής – η Αργεντινή τερμάτισε τρία στο Κόπα Αμέρικα που διοργανώθηκε τον Ιούλιο.



Ο αστέρας της Μπάρτσα είχε κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα» το 2009, 2010, 2011, 2012 και το 2015.



Πέρσι, το επιφανές βραβείο για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου είχε λάβει ο άσσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσίασε από την αποψινή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας για το 2019,



Ηχηρή απουσία αφού ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο 34χρονος σούπερ σταρ της Γιουβέντους δεν ταξίδεψε στο Παρίσι για να παραστεί στην τελετή,