Η St. Pauli «καθαρίζει» Τούρκο παίκτη που στήριξε την εισβολή στην Συρία

Η κίνηση του Τούρκου ποδοσφαιριστή της Ζανκτ Πάουλι, Τσενκ Σαχίν, να επικροτήσει την εισβολή Ερντογάν στη Συρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην ομάδα της Γερμανίας, σε επίπεδο διοίκησης και φιλάθλων.



Συγκεκριμένα, ο Σαχίν ανάρτησε μια τουρκική σημαία στο Instagram και προσευχήθηκε για τη θετική εξέλιξη της εισβολής των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας.



Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο έκαναν χθες οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής εθνικής ομάδας στο παιχνίδι με την Αλβανία καθώς και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Τουρκίας.



Αυτό προκάλεσε την κατακραυγή των οπαδών της Ζανκτ Πάουλι, οι οποίοι στο φιλικό με τη Βέρντερ Βρέμης ύψωσαν πανό που καλούσαν όλους τους οπαδούς να υποστηρίξουν τους Κούρδους και ζητούσαν την απομάκρυνση του Σαχίν από την ομάδα.



Όπως αναμενόταν και η αντίδραση και του συλλόγου ήταν άμεση και εξαιρετικά έντονη.



Η Ζανκτ Πάουλι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται πως οι θέσεις που εξέφρασε ο Σαχίν είναι αντίθετες με τις αξίες του συλλόγου και πως ήδη έχει αρχίσει συζητήσεις μαζί του για να λύσει το θέμα.



«Ποτέ ξανά πόλεμος» είναι οι λέξεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση του συλλόγου.



Ο Σαχίν μάλλον θα πρέπει να θεωρείτε ήδη παρελθόν για την γερμανική ομάδα.

Ultra Sankt Pauli have called for FC St. Pauli to sack Turkish attacker Cenk Sahin after he’s shown support of Turkey’s attack on the Kurdish territories in northern Syria.



“We ask all #FCSP fans to show the Kurds that they’re not alone! Sahin, piss off!” their statement reads. pic.twitter.com/LSQEejp0jA