Ήττα για τον Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Masters της Σανγκάης

Εκτός τελικού στο Shanghai Masters έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφού ηττήθηκε με 7-6 (5), 7-5 από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Σαββάτου.



Ο Έλληνας τενίστας έκανε μεγάλη προσπάθεια ειδικά στο 1ο σετ αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ρώσο ο οποίος θα παίξει στον 7ο τελικό του μέσα στη χρονιά και θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο του σε Masters, μετά από το Σινσινάτι.



Το σκορ... στους αγώνες του Στέφανου με τον Ντανίλ είναι πλέον στο 5-0 υπέρ του δεύτερου και είναι δικαιολογημένα ο κακός του... δαίμονας.

Ο Τσιτσιπάς μετά από την σπουδαία νίκη του επί του Τζόκοβιτς στον προημιτελικό δεν μπόρεσε να παίξει στον ίδιο ρυθμό με τον Μεντβέντεφ.



Αντίθετα ο Ρώσος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και μετράει πλέον ένα σερί 8-0 νίκες στο Tour. Τώρα θα περιμένει για να μάθει με ποιον θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (11:30, Cosmote Sport) αφού στις 15:00 θα διεξαχθεί ο 2ος ημιτελικός ανάμεσα στον Ζβέρεφ και τον Μπερετίνι.



Αυτή ήταν η 58η νίκη του Ρώσου μέσα στο 2019 και είναι φυσικά ο πρώτος στη σχετική λίστα.



Στα στατιστικά ο Τσιτσιπάς είχε 24 winner και 31 αβίαστα λάθη και ο Μεντβέντεφ είχε 25 winner αλλά και 18 αβίαστα λάθη!

Επικράτηση στο νήμα...



Στο 1ο σετ οι δυο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους, με τον Ρώσο να παίρνει προβάδισμα και τον Έλληνα να ισοφαρίζει.



Ο Στέφανος είχε μεγάλη ευκαιρία στο 9ο γκέιμ για μπρέικ αλλά δεν τα κατάφερε.



Προηγήθηκε με 40-0, είχε τριπλό μπρέικ πόιντ, αλλά ο Μεντβέντεφ "σβήνει" και τα 3 και θα προηγηθεί με 5-4.



Ο Ρώσος φτάνει στο 6-5, ο Έλληνας ισοφαρίζει σε 6-6 και πάμε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ρώσος πιο ψύχραιμος κερδίζει με 7-5 και παίρνει το 1ο σετ.

Ανώτερος ο Ρώσος...



Στο 2ο σετ ο Μεντβέντεφ θα φτάσει σε μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-1! Χωρίς να χάσει πόντο στο 4ο ο Ρώσος θα κάνει το 3-1 και θα φτάσει στο 4-2.



Ο Τσιτσιπάς μειώνει σε 4-3, ο Μεντβέντεφ θα κάνει το 5-3 και ο Έλληνας θα κερδίσει και το 9ο (5-4).



Το μπρέικ του Στέφανου άλλαξε τα δεδομένα και φέρνει την ισοφάριση (5-5). Ο Τσιτσιπάς γυρίζει από το 5-3. Ο Μεντβέντεφ "απαντά" με μπρέικ και θα προηγηθεί με 6-5!



Στο 12ο γκέιμ ο Ρώσος κρατάει το σερβίς του και κερδίζει με 2-0 τον αγώνα!

Can't stop, won't stop @DaniilMedwed reaches his 9th final of the season in Shanghai, dispatching Tsitsipas 7-6 7-5#RolexSHMasters pic.twitter.com/wrsxL5wDFO