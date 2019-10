Εγραψε ιστορία ο Κιπτσόγκε: Έκανε τον μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες

Στο πάνθεον της ιστορίας του στίβου μπήκε ο Κενυάτης δρομέας, Έλιουντ Κιπτσόγκε. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο Ντε Τζανέιρο κατάφερε να κάνει κάτι το εξωπραγματικό αφού έτρεξε τον μαραθώνιο σε λιγότερες από δύο ώρες.

Συγκεκριμένα ο 35χρονος Κιπτσόγκε στην Βιέννη, στο INEOS 1:59 Challenge ετρεξε την απόσταση των 42195μ. του Μαραθωνίου σε 1:59.41. Μια ιστορική στιγμή καθώς οι δύο ώρες σε μαραθώνιο αποτελούσαν το ανθρώπινο φράγμα.

Ο Κιπτσόγκε φλέρταρε από πέρυσι με το ρεκόρ, αφού στο Βερολίνο είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 2:01.39 απέχοντας 100 δευτερόλεπτα σε επίσημο αγώνα για το φράγμα των 2 ωρών.

Years of planning, preparation and training for this moment.



It was all worth it. #INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/btdOwSukkl