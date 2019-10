Η στιγμή αποθέωσης του Τσιτσιπά από τους θεατές στη Σανγκάη μετά τη μεγάλη νίκη επί του Τζόκοβιτς

Η μεγαλειώδης νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Νόβακ Τζόκοβιτς ενθουσίασε τους θεατές στη Σανγκάη.

Το κοινό που παρακολουθούσε τον αγώνα αποθέωσε τον Έλληνα πρωταθλητή μετά το τέλος της αναμέτρησης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό από τη στιγμή που ο Τζόκοβιτς ήταν μέχρι σήμερα ο αγαπημένος τους παίκτης. Μάλιστα, ο Σέρβος σταρ του τένις έχει κερδίσει τέσσερις φορές το τρόπαιο στην κινεζική πόλη, με τελευταία πέρυσι.

Η στιγμή της αποθέωσης του Στέφανου Τσιτσιπά:

