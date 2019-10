Shanghai Masters: Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς με μεγάλη ανατροπή επί του Τζόκοβιτς

Τεράστια νίκη με ανατροπή σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπας επί του No1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς.



Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Shanghai Masters, παρά το γεγονός πως βρέθηκε να χάνει με 1-0 σετ από τον Σέρβο τελικά μπόρεσε και πήρε τη νίκη με 2-1!



Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση και πήρε σχετικά εύκολα το πρώτο σετ με 6-3, αλλά η συνέχεια άνηκε στον Στέφανο.

SUPER STEFANOS @StefTsitsipas defeats Novak Djokovic for the second time in three attempts & gets his first win over a current World No. 1 to make the #RolexShMasters semi-finals



: @TennisTV | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/Aq7ZaBm3te

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019