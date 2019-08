Τα δάκρυα της Σερένα Γουίλιαμς και η αγκαλιά με την νικήτρια

Μόλις τέσσερα games κράτησε ο τελικός του Rogers Cup στο Τορόντο, με την Μπιάνκα Αντρεέσκου να παίρνει τον τίτλο, μετά την εγκατάλειψη της Σερένα Γουίλιαμς.

Με το σκορ στο 3-1 υπέρ της 19χρονης Καναδής, η Σερένα Γουίλιαμς κάλεσε ιατρικό τάιμ άουτ. Η Αμερικανίδα δεν μπόρεσε να συνεχίσει να αγωνίζεται, λόγω πόνων στον ώμο που της. Έτσι, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον πρώτο της τίτλο μετά τη γέννηση της κόρη της τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ακολούθησε μία πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή. Η Σερένα Γουίλιαμς “λύγισε” και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ η Αντρέσκου -μόλις έμαθε πως η Αμερικανίδα αποσύρεται- πήγε στον πάγκο της και την αγκάλιασε με ιδιαίτερα εγκάρδιο τρόπο προσπαθώντας να την ηρεμήσει και να την στηρίξει ψυχολογικά.

“Έχω παρακολουθήσει όλη σου την καριέρα. Είσαι ένα γα@#*ο κτήνος (σ.σ. αναφερόμενη στους τραυματιαμούς που έχει περάσει η Σερένα και στο επίπεδο που συνεχίζει να βρίσκεται)”. Το κοινό ξέσπασε σε ένα αυθόρμητο χειροκρότημα βλέποντας το συγκεκριμένο σκηνικό…

“I watched you your whole career. You’re a f--king beast.”



Serena Williams had to retire from the Rogers Cup with an injury, and her opponent Bianca Andreescu came over to comfort her. Respect



(via @Sportsnet) pic.twitter.com/GX9NDMaNrk