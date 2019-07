Νεκρός Ρώσος μποξέρ στις ΗΠΑ μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα

Ο ηλικίας 28 ετών Ρώσος μποξέρ Μαξίμ Νταντάσεφ πέθανε στις ΗΠΑ μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα που διεξήχθη το βράδυ της 20ης Ιουλίου. «Ο Μαξίμ πέθανε. Δεν άντεξε η καρδιά του», δήλωσε παράγοντας από την ομάδα των προπονητών του.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Νταντάσεφ αγωνιζόταν στο Οξον-Χιλ στην πολιτεία του Μέριλαντ με τον Πορτορικανό Σουμπριέλ Ματίας, διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου στην κατηγορία των μεσαίων βαρών (έως 63,5 κιλά) που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBF).

Στον 11ο γύρο ο Νταντάσεφ δέχθηκε πλήθος χτυπημάτων, με αποτέλεσμα οι προπονητές του Ρώσου αθλητή να ζητήσουν να σταματήσει ο αγώνας για να μη υποστεί βλάβη η υγεία του. Ωστόσο μετά τον αγώνα ο Νταντάσεφ ένοιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Διακομίσθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διέγνωσαν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και ο αθλητής υπεβλήθη σε κρανιοτομή.

Ο Ντατνάσεφ είχε συμμετάσχει ως επαγγελματίας μποξέρ σε 14 αγώνες, σημειώνοντας 13 νίκες (εκ των οποίων 11 νοκάουτ) και υπέστη μία μόνο ήττα από τον Ματίας, η οποία ήταν μοιραία. Στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Ρωσίας είχε κερδίσει το ασημένιο το 2013 και δύο φορές το χάλκινο μετάλλιο (2010, 2012).

This fella Maxim Dadashev was a fighter until his last breath, it’s a brutal cruel sport at times, he died aged 28 after suffering severe brain injuries during his defeat to Subriel Matias on Friday. May god rest his soul #RIPChamp pic.twitter.com/YY0ZajAceJ