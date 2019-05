Τρελός Σαλάχ! Δεν θα πιστεύετε που κοιμάται στο αεροπλάνο – video

Η Λίβερπουλ ταξίδεψε για την Ισπανία όπου και θα αντιμετωπίσει την Τότεναμ στον τελικό του Champions League και ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποφάσισε να ξεκουραστεί στο αεροπλάνο με τον πιο απίθανο τρόπο.



Το ιδιωτικό τζετ της Λίβερπουλ είναι από τα πιο ακριβά του κόσμου και «σφύζει» από πολυτέλεια, προσφέροντας στους παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ, όλα τα κομφόρ για την ξεκούρασή τους.



Εκτός αν είσαι… ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Κι αυτό γιατί ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ φαίνεται ότι δεν έχει συνηθίσει ακόμη τις… χλιδές και προτιμάει να κοιμάται στο πάτωμα κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Το γεγονός κατέγραψε στην κάμερα ένας από τους συμπαίκτες του, γράφοντας σε σχετική ανάρτηση «Μο μπορείς να μας το εξηγήσεις;» για να γίνει φυσικά viral.

Ο Σαλάχ στο πάτωμα του αεροπλάνου

Salah sleeping like a baby on the flight to Marbella.



IG/alexoxchamberlainpic.twitter.com/oWeJdxUYAt