Ο Σπανούλης σαμουράι, ο Καλάθης χορευτής στο επικό βίντεο της Euroleague

Kάθε χρόνο η EuroLeague φροντίζει στο promo-video πριν από την έναρξη κάθε σεζόν να εντυπωσιάζει και το έκανε για ακόμη μία φορά.

Οι Τζο Αρλάουκας και ο Θοδωρής Παπαλουκάς να παρουσιάζουν τους παίκτες των ομάδων τους στην δική τους «μονομαχία»

Όπως είναι λογικό, ο Παπαλουκάς επέλεξε τόσο τον Νικ Καλάθη – ο οποίος χόρεψε – όσο και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πήρε ένα σπαθί και έκοψε φρούτα όπως συμβαίνει στο γνωστό παιχνίδι «fruit ninja»!

The Duel: Οι All Stars του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε ένα show που δεν έχετε ξαναδεί!



Παρακολουθήστε τη μονομαχία #TeamPapaloukas vs #TeamArlauckas και προετοιμαστείτε για το πραγματικό show, που έρχεται στα παρκέ της Euroleague. https://t.co/I6sjt5zxJR