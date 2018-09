Εθνική: Με buzzer beater του Παπανικολάου και μυθικό Καλάθη στα τελικά του Μουντομπάσκετ!

Με καλάθι του Κώστα Παπανικολάου στο... μηδέν η Ελλάδα «σφράγισε» το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, φεύγοντας με την νίκη από τη Γεωργία (86-85). Μυθική εμφάνιση του Νικ Καλάθη (31π., 5ρ., 7ασ.).



Αυτό κι αν ήταν θρίλερ! Η Ελλάδα πέρασε από την γεμάτη έδρα της Γεωργίας στην Τιφλίδα, έκανε το 8/8 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στα τελικά της Κίνας. Για να φτάσει στο 8-0 η Ελλάδα χρειάστηκε το σπουδαίο καλάθι του Κώστα Παπανικολάου... at the buzzer, ύστερα από δημιουργία του φανταστικού Νικ Καλάθη.



Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος διαπιστώνοντας το πρόβλημα στην ελληνική ρακέτα χρησιμοποίησε ένα κοντό σχήμα (Καλάθης 31π., 5ρ., 7ασ. - Σλούκας 14π., 8ρ., 8ασ. - Παπανικολάου 15π., 5ρ. - Παπαπέτρου 9π. - Αντετοκούνμπο 5π.), που έφερε τούμπα το ματς από το -17 και με ένα 7-0 σερί στο τελευταίο λεπτό πήρε την νίκη - πρόκριση, που πανηγυρίστηκε πολύ έντονα από τους διεθνείς!



Η Ελλάδα ξεκίνησε το παιχνίδι με τρεις φόργουορντ στην πεντάδα, αλλά οι γηπεδούχοι «ποντάροντας» στη δυνατή ρακέτα τους πήραν το «πάνω χέρι» από νωρίς (14-9 στο 5' και 21-11 στο 7'). Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έριξε τον Κώστα Σλούκα στο παρκέ, αλλά το σύνολο του Ηλία Ζούρου παρέμεινε... καλοκουρδισμένο και σημείωσε 30 πόντους στο δεκάλεπτο (9/14 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές και 8 ασίστ). Η Γεωργία διάβαζε κάθε αδυναμία της ελληνικής άμυνας, κυρίως μέσα στο ζωγραφιστό και ήταν το «αφεντικό» της αναμέτρησης.



Μέχρι το 13' τα πράγματα δεν άλλαξαν, με την «επίσημη αγαπημένη» να είναι νευρική, να χάνει βολές και να βλέπει τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 17 πόντους (37-20). Σε εκείνο το σημείο, όμως, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να «βγάζει» διαδοχικές άμυνες, η Ελλάδα «έτρεξε» ένα 7-0 σερί (37-27 στο 16'). Η «γαλανόλευκη», που μετρούσε 2/9 τρίποντα ως εκείνο το σημείο, βρήκε 3/3 προσπάθειες έξω από τα 6,75μ. (Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βαγγέλης Μαργαρίτης) και η διαφορά... ροκανίστηκε για τα καλά (41-36 στο 18' και 42-38 στο 19'). Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου οι Γεωργιανοί ευστόχησαν με τη σειρά τους σε δυο τρίποντα και διαμόρφωσαν το 49-38 του ημιχρόνου. Στο 20' ο Τορνίκε Σενγκέλια είχε 9 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ για την Ελλάδα ξεχώριζε ο Καλάθης (15π., 2ρ., 3ασ.).



Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια οι Γεωργιανοί συνέχισαν να εκμεταλλεύονται τον Σενγκέλια, αλλά και τον 19χρονο Γκόγκα Μπιτάτζε, που έκανε... πάρτι κάτω από το καλάθι. Η Ελλάδα, όμως, έπαιρνε σταθερά σκορ από τον τρομερό Καλάθη (23π. στο 26' με 9/15 σουτ και 6 ασίστ) και δεν έχανε την επαφή της (62-56). Ο Σκουρτόπουλος δοκίμασε ένα κοντό σχήμα, με πολλές παγίδες σε όλο το γήπεδο, το οποίο βγήκε με το σκηνικό να αλλάζει στο φινάλε της τρίτης περιόδου (62-60 στο 27' και 64-65 στο 30'). Η πεντάδα που χρησιμοποιήθηκε με Καλάθη, Σλούκα, Παπανικολάου, Παπαπέτρου και Αντετοκούνμπο δημιούργησε πολλά προβλήματα στη Γεωργία και ανέτρεψε τη διαφορά.



Το δίδυμο Καλάθη - Σλούκα συνδυαζόταν με... κλειστά μάτια, ενώ στην εξίσωση είχαν μπει για τα καλά και οι δύο «Παπ», με την Εθνική να φτάνει στο +5 για πρώτη φορά (71-76 στο 33') και να βάζει δύσκολα στον Ζούρο. Ο «ζεστός» Ματ Τζάνινγκ κρατούσε τους Γεωργιανούς στο παιχνίδι (16π.) και το 7-0 της Γεωργίας την έβαλε ξανά μπροστά (78-76 στο 37'), ύστερα από ένα τρίλεπτο επιθετικό μπλακ άουτ της Ελλάδας. Το σερί, όμως, έσπασε με το 7ο τρίποντο του Καλάθη (7/11) στο ματς (78-79). Ένα λάθος του Σλούκα δημιούργησε αναβρασμό στον ελληνικό πάγκο, που φώναξε για φάουλ του Σενγκέλια και χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Εκεί το μομέντουμ άλλαξε και πάλι, αφού ο αρχηγός των Γεωργιανών τους οδήγησε στο 85-79 του 38:36.



Μετά το τάιμ άουτ η Ελλάδα έδειξε πως είχε σφυγμό. Ο Μαργαρίτης «σέρβισε» στον Θανάση (85-81) και ο Παπανικολάου με τρίποντο μείωσε στον πόντο (85-84). Ο Σενγκέλια έκανε βήματα με το «θρίλερ» να μην έχει τέλος. Ο «Παπ» αστόχησε κάτω από το καλάθι, η Ελλάδα δεν έκανε φάουλ και τελικά δικαιώθηκε. Ο Καλάθης έτρεξε το γήπεδο, βρήκε... μαγικά τον Παπανικολάου, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 85-86, το οποίο πανηγυρίστηκε με όλους τους διεθνείς να πέφτουν σε μια αγκαλιά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας.



Τα Δεκάλεπτα: 30-17, 49-38, 64-65, 85-86.



Ο MVP: Ο Νικ Καλάθης. Ήταν ο παίκτης που «κράτησε» την Εθνική σε όλο το παιχνίδι με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ (δημιουργία στο buzzer του Παπανικολάου). Τρομερή εμφάνιση του Έλληνα γκαρντ.



Ο Σκληρός: Ο Κώστας Παπανικολάου με το μεγάλο καλάθι του στο... μηδέν. Ο διεθνής φόργουορντ έδωσε το «διπλό» στην Εθνική, που την έστειλε στα τελικά της Κίνας.



Ο Αόρατος: Ο Μικαίλ Μπερισβίλι, που δεν έδωσε «λύσεις» στην εθνική Γεωργίας.



Η Στιγμή: Το σπουδαίο καλάθι του «Παπ» στα τελευταία δευτερόλεπτα, που «έγραψε» τον επίλογο της αναμέτρησης και έδωσε την νίκη - πρόκριση στην Εθνική.



Η Γκέλα: Το 7-0 που δέχθηκε η Γεωργία στο τελευταίο λεπτό. Οι γηπεδούχοι είχαν το μομέντουμ, έδειχναν έτοιμοι να «κλειδώσουν» μια πολύ κρίσιμη νίκη για εκείνους, αλλά... λύγισαν στο φινάλε.



Η Εξέδρα: Sold out στην Τιφλίδα με τον κόσμο της Γεωργίας να... τρελαίνεται σε κάθε άγγιγμα της μπάλας από τον Τορνίκε Σενγκέλια και να πανηγυρίζει έξαλλα κάθε καλάθι των παικτών του Ηλία Ζούρου. Στο τελευταίο λεπτό, βέβαια, όλοι σίγησαν και ακουγόντουσαν οι Έλληνες στις κερκίδες, μετά την προσπάθεια του Παπανικολάου.

