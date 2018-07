Πανό από την τουρκική Μπεσίκτας για την Ελλάδα: Ο πόνος σας δικός μας

Με ένα πανό, γραμμένο στα ελληνικά, εξέφρασαν τη στήριξή τους στον ελληνικό λαό μετά τις φονικές πυρκαγιές, οι οπαδοί της Μπεσίκτας.



Οι Τούρκοι, δείχνοντας τα συναισθήματα και το φιλανθρωπικό στοιχείο τους, δημιούργησαν ένα πανό που δείχνει ένα παιδί να κλαίει και υπάρχει το μήνυμα: «Ο πόνος δικός μας πόνος», εννοώντας προφανώς ο «πόνος σας»

#Carsi #Besiktas fans show their support to Greece and underline the fact that in football there is not place for racism pic.twitter.com/v9yN1eOwif