Τάιλερ Χάνεϊκατ: Η μπασκετική του πορεία του διακόπηκε πρόωρα!

Ολόκληρος ο μπασκετικός κόσμος έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο, του Τάιλερ Χάνεϊκατ ο οποίος απεβίωσε μετά από συμπλοκή με την αμερικάνικη αστυνομία και αυτοτραυματισμό σε ηλικία 28 ετών.



Η τραγική ιστορία που εξελίχθηκε στην απώλεια της ζωής για τον Αμερικανό, ξεκίνησε μετά από τηλεφώνημα της μητέρας του στην αστυνομία έπειτα από αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του γιου της.



Τα όργανα της τάξης στο Sherman Oaks του Λος Άντζελες άνοιξαν πυρ, όπως και ο ίδιος ο Χάνεϊκατ και τελικά έπειτα από συμπλοκή και αυτοτραυματισμό σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28ρονος απεβίωσε.





Tyler Honeycutt passed away...



Player's agent, mr. Aaron Mintz, confirmed the death of Honeycutt@Khimkibasket expresses its deepest condolences to Tyler's family and friends



Rest in peace, Tyler... pic.twitter.com/y0SELMlgNN