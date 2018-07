Σοκ στο μπάσκετ! Βρέθηκε νεκρός ο Τάιλερ Χάνεϊκατ

Τραγικά είναι τα νέα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τον Τάιλερ Χάνεϊκατ. Ο Αμερικανός φόργουορντ της Χιμκί είχε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στην περιοχή Sherman Oaks της Καλιφόρνια στις 5 μετά τα μεσάνυχτα τοπικής ώρας.



Η μητέρα του Χάνεϊκατ πήρε τηλέφωνο τις αρχές και τους ενημέρωσε ότι ο 28χρονος γιος της έχει αλλόκοτη συμπεριφορά. Αστυνομικοί πήγαν αμέσως στο σπίτι του άσου της ρωσικής ομάδας κι εκείνος άρχισε να πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο 28χρονος μπαστεμπολίστας ταμπουρώθηκε σπίτι του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.





Former #NBA and #UCLA basketball player Tyler Honeycutt is barricaded in a Sherman Oaks residence after shooting a gun at police today. [Click the link for the story] https://t.co/o27NYNpAXJ pic.twitter.com/e78OwP55Td

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available