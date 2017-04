Τη Μ. Τρίτη τα εισιτήρια των αγώνων Ολυμπιακός - Εφές

Ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια των δύο πρώτων αγώνων με την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας, εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τα «μαγικά χαρτάκια», που αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα, θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων από την Μεγάλη Τρίτη.



Οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενήσουν την τουρκική ομάδα την Τρίτη 19 Απριλίου (21:00) και την Παρασκευή 21 Απριλίου (21:00), ενώ αν η σειρά πάει σε πέμπτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει την Τρίτη 2 Μαΐου.



Η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός:



"Η Διεύθυνση Εισιτηρίων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι για τους Αγώνες play off της EUROLEAGUE με την ANADOLU EFES ISTANBUL (1oς ΑΓΩΝΑΣ: Τετάρτη του Πάσχα 19/4, 21:00, 2ος ΑΓΩΝΑΣ: Παρασκευή του Πάσχα 21/4 21:00) η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:



Μέσω του INTERNET από το www.olympiacosbc.gr από την Μεγάλη Τρίτη 11/04/2017 από τις 10:00.



Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο τηλέφωνο 210 8938007 από την Μεγάλη Τρίτη 11/04/2017 από τις 10:00.



Από τα εκδοτήρια του Σ.Ε.Φ. από την Μεγάλη Τρίτη 11/04/2017 και ώρες 10:00 – 18:00, Μεγάλη Τετάρτη 12/04/2017 και ώρες 10:00 – 18:00, Μεγάλη Πέμπτη 13/04/2017 και ώρες 10:00 – 17:00, την Μεγάλη Παρασκευή 14/04/2017 από τις 10:00 – 17:00. Τα εναπομείναντα εισιτήρια θα διατεθούν από την Τρίτη του Πάσχα 18/04/2017 από τις 10:00.



Με βάση τον νέο Αθλητικό Νόμο που ήδη είναι σε ισχύ, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φίλαθλους, ότι, από εδώ και στο εξής, για την αγορά κάθε εισιτηρίου με οποιαδήποτε τρόπο (internet, εκδοτήρια, τηλ. κέντρο κλπ.) είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός ΑΜΚΑ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο ή το email του. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων δεν θα υπάρχει δυνατότητα για την αγορά εισιτηρίου.



Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 10,15,20 ,25 και 40€ ευρώ.



Για εισιτήρια ακριβότερων κατηγοριών και VIP, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και στο τηλέφωνο 210 4527600



Για τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα ήθελε να ενημερώσει, ότι, λόγω λειτουργίας του access control (τουρνικέ) στο ΣΕΦ, όσοι φίλαθλοι προμηθευτούν εισιτήρια, παρακαλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο, για την αποφυγή συνωστισμού την τελευταία στιγμή. Επίσης, όσοι φίλαθλοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ και της υπηρεσίας PRINT AT HOME παρακαλούνται όπως διπλώσουν τα εισιτήριά τους στις διακεκομμένες γραμμές που υπάρχουν πάνω στο PRINT AT HOME για να είναι η είσοδός τους στο γήπεδο πιο γρήγορη και πιο εύκολη.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ (άτομα μόνο με κινητικά προβλήματα)



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τους αγώνες με την ANADOLU EFES ISTANBUL ενημερώνει τους φιλάθλους με κινητικά προβλήματα τα ακόλουθα:?Καλεί τους φιλάθλους ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΑΓΩΝΑ να επικοινωνήσουν με την Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα 18/4 και ώρα 18:00, ώστε να παραλάβουν από τη θύρα 8 το DAY PASS και για τον 2ο ΑΓΩΝΑ μέχρι και την Πέμπτη 20/4 και ώρα 18:00. Όσοι δεν επικοινωνήσουν έγκαιρα, δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο.



Προβλέπεται δωρεάν είσοδος για τους ίδιους και για τον ένα συνοδό τους



Η είσοδος των συγκεκριμένων ατόμων θα γίνει μόνο από τη θύρα 8.



Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι για να προμηθευτούν εισιτήριο για τους αγώνες της ομάδας μας με την ANADOLU EFES ISTANBUL, θα πρέπει να έχουν την «ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ». Θα προμηθεύεται καταβάλλοντας 10€ ετησίως, ποσό που θα πηγαίνει εξολοκλήρου στο ταμείο του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.



Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» από τα εκδοτήρια της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ημέρες και ώρες λειτουργίας ταμείων), από το γραφείο του τμήματος μελών / φιλάθλων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στο στάδιο Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (κάτω από την θύρα 19 – Εμπορική Στοά), μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο http://buy.tickethour.com/osfp-www/showProductList.html, καθώς επίσης και από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ΟΤΕ.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» μπορείτε να καλείτε στον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Ο.Σ.Φ.Π στο 2104190902-4 και 2111007060".

sport-fm