Μεγάλη επιδότηση έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα κάνετε την αίτηση

Μια μοναδική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το όχημά τους ανοίγει ο νέος κύκλος του προγράμματος επιδοτήσεων, προσφέροντας ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν τις 30.000 ευρώ. Η στροφή προς την πράσινη μετακίνηση συνοδεύεται από ισχυρά οικονομικά κίνητρα, που καθιστούν την αγορά ενός σύγχρονου οχήματος πιο προσιτή από ποτέ. Δείτε αναλυτικά ποιοι δικαιούνται τη μέγιστη ενίσχυση, ποια οχήματα αφορά και τα βήματα για να εξασφαλίσετε την επιδότηση.

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και οι παράλληλες δράσεις για την απόσυρση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Η επιδότηση δεν αφορά πλέον μόνο τα στενά όρια μιας απλής έκπτωσης, αλλά μια συνολική οικονομική ενίσχυση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ποιοι δικαιούνται τα 30.000 ευρώ; Το μέγιστο ποσό της επιδότησης που μπορεί να φτάσει τις 30.000 ευρώ δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αλλά συνδυαστικές περιπτώσεις και ειδικές κατηγορίες:

Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, καθώς η υποχρεωτική αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με ηλεκτρικά συνοδεύεται από την υψηλότερη επιδότηση της αγοράς. Πολύτεκνοι και ΑμεΑ: Υπάρχουν ειδικές προσαυξήσεις (bonus) που προστίθενται στο βασικό ποσό της επιδότησης, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό όφελος.

Υπάρχουν ειδικές προσαυξήσεις (bonus) που προστίθενται στο βασικό ποσό της επιδότησης, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό όφελος. Νέοι έως 29 ετών: Προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση για την ενθάρρυνση των νέων να επιλέξουν οχήματα μηδενικών ρύπων.

Τι ισχύει για τους ιδιώτες: Για τον μέσο καταναλωτή, η επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, καλύπτοντας ένα μεγάλο ποσοστό της λιανικής τιμής προ φόρων. Αν συνδυαστεί μάλιστα με την απόσυρση του παλαιού οχήματος, το όφελος αυξάνεται κατά αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Τα βήματα για την αίτηση:

Μετά την υπαγωγή στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος προχωρά στην αγορά ή τη μίσθωση (leasing) του οχήματος. Καταβολή Επιδότησης: Τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (τιμολόγιο αγοράς, άδεια κυκλοφορίας κ.α.).

Γιατί να το κάνετε τώρα: Η διαθεσιμότητα των πόρων είναι συγκεκριμένη και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Επιπλέον, η απόσυρση παλαιών οχημάτων (άνω των 10-12 ετών) προσφέρει επιπλέον κίνητρα που ενδέχεται να μην υπάρχουν σε μελλοντικούς κύκλους.