Ο Σεπτέμβριος καθηλώνει τα Novacinema με μεγάλες πρεμιέρες και νέες σειρές

Ο Σεπτέμβριος έρχεται με συναρπαστική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalife, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές θα απολαύσουν μεγάλες πρεμιέρες ταινιών, συμπαραγωγές της Nova, αλλά και νέες σειρές, ενώ ειδικά αφιερώματα και παιδικές προβολές συμπληρώνουν το πρόγραμμα του μήνα.

Οι μεγάλες πρεμιέρες της Κυριακής

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 υπόσχεται να καθηλώσει τους σινεφίλ τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, με προβολές που ξεκινούν στις 22:00. Την πρώτη Κυριακή του μήνα, στις 6 Σεπτεμβρίου, θα μεταδοθεί η δραματική ταινία «Anemone», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Daniel Day Lewis. Ακολουθεί στις 13 Σεπτεμβρίου η βιογραφία «Sing Sing», με τους Colman Domingo, Clarence Maclin και Paul Raci στους βασικούς ρόλους.

Στη συνέχεια, στις 20 Σεπτεμβρίου, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν την οικογενειακή ταινία «Wicked for Good», με ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum και Colman Domingo. Τέλος, στις 27 Σεπτεμβρίου, έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα της συμπαραγωγής της Nova, «Τελευταία Κλήση», με τους Δημήτρη Λάλο, Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκο Ψαρά, σε σκηνοθεσία του Σέριφ Φράνσις.

Νέες σειρές και αφιέρωμα στον Daniel Day Lewis

Εκτός από τις ταινίες, ο Σεπτέμβριος φέρνει και νέες σειρές στις οθόνες των συνδρομητών. Πρόκειται για τις σειρές «The Audacity», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Zach Galifianakis, και «The Five Star Weekend», με τις Jennifer Garner και Regina Hall. Αυτές οι νέες προσθήκες αναμένεται να προσφέρουν ποικιλία στην ψυχαγωγία.

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάθε Πέμπτη του Σεπτεμβρίου ένα ειδικό αφιέρωμα στον βραβευμένο ηθοποιό Daniel Day Lewis. Το αφιέρωμα αυτό δίνεται με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας του «Anemone», επιτρέποντας στους θεατές να απολαύσουν τη δουλειά του μεγάλου καλλιτέχνη.

Δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο

Το πρόγραμμα των Novacinema δεν περιορίζεται στις Κυριακές, καθώς δυνατές πρεμιέρες θα προβάλλονται και κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες περιλαμβάνουν τις ταινίες «Hunting Grounds » στις 5 Σεπτεμβρίου, «My Friend Eva » στις 12 Σεπτεμβρίου, «William Tell » στις 19 Σεπτεμβρίου και «Muzzle: City of Wolves» στις 26 Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, οι πρεμιέρες της Τρίτης θα προσφέρουν στους συνδρομητές τις ταινίες «Nouvelle Vague » την 1η Σεπτεμβρίου, «The Ice Tower » στις 8 Σεπτεμβρίου, «Young Hearts» στις 15 Σεπτεμβρίου, «Hallow Road » στις 22 Σεπτεμβρίου και «Better Man» στις 29 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών προτιμήσεων.

Αγαπημένες ζώνες και παιδικές προβολές

Οι υπόλοιπες ζώνες των Novacinema θα συνεχίσουν να καθηλώνουν τους σινεφίλ με ειδικά προγράμματα. Κάθε Πέμπτη στις 22:00, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», θα προβληθούν ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως το «One Day» στις 3 Σεπτεμβρίου, το «Blue Jasmine» στις 10 Σεπτεμβρίου, το «Snowden » στις 17 Σεπτεμβρίου και το «Wanted» στις 24 Σεπτεμβρίου.

Για τους λάτρεις του τρόμου, η ζώνη «Bloody Cinema» θα προβάλλει πρεμιέρες κάθε Παρασκευή στις 23:00, με τις ταινίες «Infested» στις 4 Σεπτεμβρίου, «Terrifier 3» στις 18 Σεπτεμβρίου και «Τhe Long Walk» στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν τις Kids Premiers, ενώ η ζώνη «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 θα προσφέρει ταινίες όπως το «Bookworm » στις 5 Σεπτεμβρίου, το «Flushed Away » στις 12 Σεπτεμβρίου, το «Nim‘s Island» στις 19 Σεπτεμβρίου και το «Puffin Rock & The New Friends» στις 26 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, η ζώνη «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα παρουσιάσει πρεμιέρες όπως το «Mary, Marianna, Maria – The Unsung Greek Years of Callas» στις 9 Σεπτεμβρίου και το «Memoir of a Sna». Το πλούσιο αυτό πρόγραμμα εξασφαλίζει ψυχαγωγία για όλα τα γούστα καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki