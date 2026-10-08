Θάνατος εργαζόμενης σε εργαστήριο πανώλης στη Σιβηρία: Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες

Η είδηση του θανάτου μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο έρευνας για την πανώλη στη Σιβηρία, στις 2 Οκτωβρίου, έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των ρωσικών αρχών και έχει εγείρει ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικός εργαστηρίου στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης Σιβηρίας και Άπω Ανατολής του Ιρκούτσκ, κατέληξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οδηγώντας στην αρχική καραντίνα περίπου 200 ατόμων και προκαλώντας φόβους για τη δημόσια υγεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Άμεση κινητοποίηση και προληπτικά μέτρα

Ο θάνατος της Ντάρια Σιπίλοβα, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητος, ανάγκασε τις αρχές στη Ρωσία να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή μια σειρά από προληπτικά αντιεπιδημιακά μέτρα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη φύση του ερευνητικού ινστιτούτου όπου εργαζόταν η 28χρονη, συγκέντρωσε διεθνές ενδιαφέρον.

Για προληπτικούς λόγους, και παρά την επίσημη ανακοίνωση ότι η γυναίκα πέθανε από «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας», οι αρχές έθεσαν σε καραντίνα όλους όσοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί της. Ο αριθμός των ατόμων που τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα ανήλθε περίπου στους 200, αντανακλώντας την ανάγκη για άμεση αντίδραση σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Επίσημες ανακοινώσεις και χαλάρωση μέτρων

Μετά την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι ρωσικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες εργαστηριακές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.000 εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην απελευθέρωση του 90% όσων είχαν τεθεί σε καραντίνα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα πανώλης σε κανέναν από τους ανθρώπους που είχαν έρθει σε επαφή με την εκλιπούσα.

Επιπλέον, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η ίδια η Ντάρια Σιπίλοβα ήταν εμβολιασμένη. Αυτό σήμαινε ότι «είχε ανοσία απέναντι στις επικίνδυνες λοιμώξεις τις οποίες μελετούσε» στο ερευνητικό ινστιτούτο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η ρυθμιστική αρχή υγείας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι να ξεσπάσει επιδημία και ότι τα προληπτικά μέτρα χαλαρώνουν, καθησυχάζοντας το κοινό.

Αδιευκρίνιστες συνθήκες και ανεπιβεβαίωτες θεωρίες

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις και τη χαλάρωση των μέτρων, οι συνθήκες του θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν συνδέουν τον θάνατό της με το ερευνητικό της έργο για την πανώλη. Ωστόσο, ο θάνατος της 28χρονης οδήγησε σε ταχεία κυκλοφορία ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών σχετικά με το πώς νόσησε, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μία από τις εκδοχές που διαδόθηκαν ανέφερε ότι η γυναίκα έσπασε έναν δοκιμαστικό σωλήνα ο οποίος περιείχε ζωντανά βακτήρια πνευμονικής πανώλης. Αυτή η θεωρία απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τη ρωσική ρυθμιστική αρχή υγείας. Μια άλλη θεωρία έκανε λόγο για ασθένεια της Σιπίλοβα έπειτα από ταξίδι της στην Ταϊλάνδη ή στη Μολδαβία, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Μια τρίτη εκδοχή που κυκλοφόρησε υποστήριζε ότι η Σιπίλοβα αρρώστησε αφού επισκέφθηκε μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν καμία από αυτές τις θεωρίες. Οι ακριθείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της Ντάρια Σιπίλοβα παραμένουν, προς το παρόν, ένα αναπάντητο ερώτημα για τις αρχές.

Με πληροφορίες από: News.gr